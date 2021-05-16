Відома співачка Таїсія Повалій показала шанувальникам, що зробила зі своїм обличчям

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка Таїсія Повалій, яка свого часу втекла до Росії і більше не виступає на батьківщині, останнім часом здорово перекроїла свою зовнішність в спробах зберегти молодість. Нещодавно у своєму Instagram 56-річна зірка опублікувала свіже фото, на якому можна побачити, як вона зараз виглядає.

На новій фотографії Таїсія відображена на прогулянці в саду в сонячний день, за її спиною видно квітуче дерево. Перед камерою зірка з'явилася в теплому вбранні - на ній світла кофточка і сірий кардиган, волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і мила посмішка. У підписі до фотографії Повалій написала: "Сонечка всім в стрічку!".

Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото артистки, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації, правда деякі були спантеличені видом зірки через пластичні операції. "Який добрий суботній ранок, красуня", "Прекрасна, як сама весна", "Таїсія Миколаївна, ви прекрасні!", "Мила наша, красуня", "Ви самі сонечко", "Ви краще сонечко з ранку", "Що хорошого? Вся в ботоксі!", "Ви просто красуня, щастя Вам", - пишуть в коментарях до фото Повалій.

Нагадаємо, 56-річна Повалій з безглуздим макіяжем вирушила за покупками в Києві: "Потрібно менше їсти, більше рухатися".

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