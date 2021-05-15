Помер коханий актор мільйонів Хайме Гарса, який грав у серіалах "Просто Марія" і "Дика Роза"

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на видання Hola News, 14 травня в своєму будинку помер відомий мексиканський актор Хайме Франциско Гарса Алардін. Глядачі по всьому світу пам'ятають його за ролями Ернесто Рохаса в серіалі "Дика Роза" і Віктора Каррено в "Просто Марії". Йому було всього 68 років.

Точну причину смерті поки не називають, але відомо, що актор був хворий і останнім часом зовсім здав. За словами колишньої дружини Гарси, актор хворів на цукровий діабет, і нещодавно пережив операцію з ампутування однієї ноги. Так що останні місяці життя артист провів в інвалідному візку. Також колишня дружина повідомила пресі, що близько десяти років тому Гарса пережив важкий інсульт, який ледь не забрав його життя тоді.

Відзначимо, що Хайме Гарса народився 28 січня 1954 року в Мексиці "Монтеррей", його батько був відомим журналістом, а мати – поетесою. Свою кар'єру майбутній актор почав на телебаченні – він знімався в дитячому шоу. Мало хто знає, що Гарса не тільки був успішним актором, він ще й музикант – на його рахунку понад десять альбомів і близько шести десятків ролей в кіно і серіалах.

Нагадаємо, Перестало битися серце легендарного актора, який увійшов в історію: "Непоправна втрата".

Як повідомляла Politeka, Обірвалося життя зірки "Скаженого весілля", перші подробиці: "Світла пам'ять тобі, Ігорю".

Також Politeka писала, Раптово обірвалося життя скандальної актриси, з'явилися подробиці трагедії: їй було всього 59.