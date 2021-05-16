Американська супермодель Белла Хадід, яку пластичні хірурги назвали найкрасивішою жінкою в світі, в розкритій сорочці влаштувала оригінальну зйомку

Супермодель часто викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різні кадри, причому не тільки з модних фотосесій, але ще і бекстейдж-кадри, фото з відпочинку, а також сімейні фотокартки. Тому на фан-акаунтах з'являється досить багато контенту.

Зірку постійно обговорюють за її тонку фігуру, яку вона зберігає у відмінній формі, навіть при тому, що не відмовляється їсти фаст-фуд і часто балує себе різною шкідливою їжею. Як видно на фото, не так давно показаним в Instagram, Белла також любить надавати образам пікатності.

У розстебнутій кофтині небесно-блакитного відтінку і шкіряним штанів з ременем і з білою сумочкою на плечі Беллі вдалося створити кокетливий лук. Через те, що живіт і бюст зірки були максимально відкритими, можна також помітити, що знаменитість не соромиться своїх форм.

Раніше модель показала, як позувала в екстремальному ТОПі з латексу чорного кольору. Його крихітний розмір вражає: здається, що Белла просто обмотала бюст смужкою клейкої стрічки.

Белла розпустила волосся і завдала яскравий макіяж, підкресливши пухкі губки. Дівчина злегка задерла підборіддя, поставила одну руку на стегно і трохи розставила ніжки.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Потужно💪 🏻 літня пристрасть", "моя королева, я так сильно тебе люблю😩 😭", "я хочу надіти це в продуктовий магазин і загадково прогулятися", "чесно кажучи, Белла... дай мені віддихатися. Нема за що. 🥵 ", "моя жінка😍", "чорт, хто знав, що клейка стрічка може бути такою універсальною".

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