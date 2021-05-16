Пішов з життя ще один радянський актор і режисер

Баходир Юлдашев помер 16 травня. Йому було 75 років. Трагічну звістку повідомили в агентстві кінематографії Узбекистану.

Причиною смерті чоловіка стали наслідки інсульту, який він переніс у квітні цього року.

Варто сказати, що Баходир Турсунович Юлдашев народився 7 вересня 1945 року в Каттакургані, Самаркандська область, в сім'ї акторів.

Він відомий за такими картинами:" коли зупинився млин"," зустріч у високих снігів", серіал" вогненні дороги"," Золоте руно"," довге відлуння в горах"," полювання на дракона"," Переворот за інструкцією 107","Алмазний пояс". Виступив режисером комедії"недолугий чоловік".

Також Юлдашев працював головним режисером узбецького академічного театру імені Хамзи, головним режисером театру" Молода гвардія", в узбецькому драматичному театрі імені Аброра Хідоятова.

Раніше ми повідомляли, не дожила до 60-річчя американська актриса Тоні Кітейн – зірка серіалів "Санта-Барбара" і "Геракл".

У своєму будинку в Ньюпорт-Біч, штат Каліфорнія, померла відома і вельми скандальна актриса Тоні Кітейн. Про смерть зірки повідомляють американські засоби масової інформації з посиланням на слова підтвердження від дочки актриси. Відомо, що жінка померла на 59-му році життя, не доживши до 60-річчя всього кілька місяців. Про причини смерті дочка актриси не повідомила.

Нагадавши, зупинилося серце знаменитого актора, колеги розкрили деталі:"до останнього продовжував виходити на сцену".

Як повідомляла Politeka, пішла з життя знаменита актриса, рідні розкрили подробиці.

Також Politeka писала, що знаменита актриса померла через рік після смерті чоловіка