Українські яхтсмени влаштували масову подорож Егейським морем, влаштувавши там "переполох"

Як передає Politeka.net з посиланням на "Сегодня", найбільша флотилія українських яхт пропливла по Егейському морю. 24 вітрильника вийшли з Мармарису. Подорож тривала майже тиждень. За цей час українці потренувалися в управлінні яхтами і показали своїм співвітчизникам, як можна відпочити без зайвих витрат.

Як зазначається у сюжеті, у масовій подорожі взяли участь близько 200 українців з різних областей України. В екстремальну подорож багато хто не побоявся взяти дітей. Туристи запевняють, що діти перенесли морські прогулянки навіть краще, ніж дорослі.

Спільний відпочинок для українських туристів організувала одна зі столичних шкіл, яка займається навчанням шкіперів. Зі своїми випускниками вони вже 6 разів перетинали Атлантичний океан. Егейське море організатори називають своєрідним полігоном для навчання перед більш серйозними експедиціями. Велика компанія і досвідчені шкіпери забезпечують безпеку подорожі для тих, хто тільки мріє спробувати себе в цій справі.

Варто відзначити, що тривалі подорожі на яхтах стали дуже популярними останнім часом, адже це можливість цілодобово бути на морі, а також побачити мальовничі бухти і красиві пляжі, до яких важко дістатися по суші.

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