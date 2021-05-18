Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко продовжує радувати шанувальників кадрами зі своєї відпустки
38-річна актриса, що стала популярною завдяки участі в гумористичній програмі "Дизель шоу", опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Як відомо, Вікторія відпочивала в Туреччині разом із батьками та хрещеними. І хоч відпустка вже закінчилася, але зірці приємно згадати. Раніше дівчина коротко розповідала, чим займалася на морі, в своїй іронічній манері: "гуляла з батьками👨👩👧; базікала з хрещеними🗣; грала в теніс 🏓; била в барабани 🥁; тіскала котиків🐈; шопилася👀після чого⬇️; не могла упакуватися ))🧰".
На нових фото Булітко зізналася, як коротала вечори на відпочинку, заінтригувавши публіку. У кадрі актриса постала яскраво нафарбованою в малиновому піджаку.
"А думки... все про нього і про нього...", - йдеться в підписі.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Оля Полякова кардинально змінила образ, більше не "королева ночі": "Кульбаба ти наша"
Мішина зіпсувала життя сусідам, довелося дзвонити в поліцію: "Вибачалася перед усіма"
На червону доріжку «Євробачення» пустили не всіх конкурсантів, солістка Go_A звернулася до фанатів: "Ми сидимо в готелі…"
"Бідні діти, нещасні батьки...": п'яний водій влетів у натовп підлітків, деталі та фото з місця НП
Вікторія вирішила пожартувати й запропонувала користувачам вгадати, про що ж вона думає: про бургер або пиво.
У підсумку, виявилося, що актриса мріє про коктейль: "Не вгадали😂😂😂".
Булітко не посоромилася задіяти в своїх жартах і батьків. Так, вона показала, що прийшла в кафе в одному купальнику. Без штанів виявився і її батько. Втім, зірка не розгубилася та домалювала штани в фотошопі.
"Прийшли в кафе без штанів і туфель", - підписала знімок актриса.
Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу «у весільній сукні засипали привітаннями:»яка ж гарненька".
Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" показала, з ким приємно проводить час за коктейлем: особисте фото.