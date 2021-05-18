Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко продовжує радувати шанувальників кадрами зі своєї відпустки

38-річна актриса, що стала популярною завдяки участі в гумористичній програмі "Дизель шоу", опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо, Вікторія відпочивала в Туреччині разом із батьками та хрещеними. І хоч відпустка вже закінчилася, але зірці приємно згадати. Раніше дівчина коротко розповідала, чим займалася на морі, в своїй іронічній манері: "гуляла з батьками👨👩👧; базікала з хрещеними🗣; грала в теніс 🏓; била в барабани 🥁; тіскала котиків🐈; шопилася👀після чого⬇️; не могла упакуватися ))🧰".

На нових фото Булітко зізналася, як коротала вечори на відпочинку, заінтригувавши публіку. У кадрі актриса постала яскраво нафарбованою в малиновому піджаку.

"А думки... все про нього і про нього...", - йдеться в підписі.

Вікторія вирішила пожартувати й запропонувала користувачам вгадати, про що ж вона думає: про бургер або пиво.

У підсумку, виявилося, що актриса мріє про коктейль: "Не вгадали😂😂😂".

Булітко не посоромилася задіяти в своїх жартах і батьків. Так, вона показала, що прийшла в кафе в одному купальнику. Без штанів виявився і її батько. Втім, зірка не розгубилася та домалювала штани в фотошопі.

"Прийшли в кафе без штанів і туфель", - підписала знімок актриса.

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу «у весільній сукні засипали привітаннями:»яка ж гарненька".

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" показала, з ким приємно проводить час за коктейлем: особисте фото.