Верховна Рада має намір змінити правила продажу ліків в Україні

законопроект про заборону продажу ліків дітям до 14 років мають намір розглянути в першому читанні вже 18 травня.

У разі порушення законопроект передбачає штрафи для фармацевтів у розмірі від 6800 до 13 600 гривень.

Раніше повідомлялося, що парламентський Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування ініціює підготовку і прийняття двох законопроектів, які б обмежували продаж лікарських препаратів дітям до 14 років у зв'язку із зростанням дитячих самогубств на початку 2021 року.

Так, першим законопроектом пропонується внести зміни до ст. 21 Закону"Про лікарські засоби". Якщо це станеться, реалізація лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, буде заборонена.

Якщо у фармацевта виникнуть сумніви щодо віку покупця, останньому потрібно буде пред'явити документ, що засвідчує вік.

Другим законопроектом пропонується викласти в новій редакції ст.424 кодексу України Про адміністративні правопорушення, встановивши адміністративну відповідальність за продаж (відпуск) в аптечних закладах лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку.

Таке порушення передбачатиме покарання для винних у вигляді накладення штрафу від 102 до 425 грн, за повторне порушення - від 425 до 1 190 грн.

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