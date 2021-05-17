Верховна Рада має намір змінити правила продажу ліків в Україні
законопроект про заборону продажу ліків дітям до 14 років мають намір розглянути в першому читанні вже 18 травня.
У разі порушення законопроект передбачає штрафи для фармацевтів у розмірі від 6800 до 13 600 гривень.
Раніше повідомлялося, що парламентський Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування ініціює підготовку і прийняття двох законопроектів, які б обмежували продаж лікарських препаратів дітям до 14 років у зв'язку із зростанням дитячих самогубств на початку 2021 року.
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Так, першим законопроектом пропонується внести зміни до ст. 21 Закону"Про лікарські засоби". Якщо це станеться, реалізація лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, буде заборонена.
Якщо у фармацевта виникнуть сумніви щодо віку покупця, останньому потрібно буде пред'явити документ, що засвідчує вік.
Другим законопроектом пропонується викласти в новій редакції ст.424 кодексу України Про адміністративні правопорушення, встановивши адміністративну відповідальність за продаж (відпуск) в аптечних закладах лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку.
Таке порушення передбачатиме покарання для винних у вигляді накладення штрафу від 102 до 425 грн, за повторне порушення - від 425 до 1 190 грн.
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