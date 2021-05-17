Відома українська співачка Тіна Кароль вразила красою на нових кадрах

Артистка завоювала величезну популярність, завдяки своїй творчості, пише Politeka.net. Зірка не так давно вирішила поекспериментувати з іміджем, її образи стали більш зухвалими.

Красуня знайшла, чим ще вразити фанатів, вона також зайнялася випуском власного дропа - ексклюзивного товару в обмеженій кількості.

Про це українська знаменитість повідомила у своєму Instagram. Тіна з'явилася в чорному ліфі-топі на тонких бретельках. Одяг обтягнув груди. Також співачка натягнула лосинки, що обтягнули її красиві стегна.

На голові співачки була шовкова хустинка - саме їх випуском зайнялася Кароль.

Публікація зібрала за годину майже 50 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі прийшли в захват від образу Тіни.

"чому така ідеальна?😩 💘 ", "А цій жінці точно 36?😍 18 же!!!!!", "І чому хустинку потім побачила?", "ВАУ яка🖤", " чому Тіна така шикарна🤤 🥵 🥵", " занадто гаряче 😍😍😍😍🔥🔥🔥", "Вааау🔥 😍 красива дуже🤍", " фігура Супер!Молодець! Трудяжка!👏 ", "яка хороша дівчинка 🥵 🥵 🥵 🥵"," Уля-Ля, що за цукерка така 🔥", "😍😍😇🥰🤩🤩 відвал голови просто", " Хусточка????? Я осліпла🥵 🥵 🥵 🥵 🥵", - написали коментатори.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль випустила лімітовану версію колготок в колаборації з відомим брендом.

Тоді випуск колекції викликав фурор в мережі.

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