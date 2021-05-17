Він стояв біля витоків сучасного шоу-бізнесу Дніпра, потім був радіоведучим авторської передачі"бородаті Анекдоти". Багато українців обожнювали його регулярні добірки анекдотів, які він розміщував на своїй сторінці. Крім того, Олександр друкувався в газетах "Дніпро вечірній" і "Наше місто".
"Анекдотів поки не буде. Я в лікарні з COVID-19", - написав Олександр Летичевський 30 квітня на своїй сторінці в соцмережі.
Потім його дружина Жанна повідомила, що він потрапив в реанімацію. Сьогодні, 17 травня, стало відомо про смерть легендарного Дніпровського радіоведучого.
"Саша пішов. Несподівано. Дуже сумно...дуже. земля пухом і царство небесне!",- написала дружина радіоведучого, викликавши багато співчуваючих слів в коментарях.
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"Який жах! Ось проклятий ковид! Земля тобі пухом, Саня", " Земля пухом, ми будемо пам'ятати тебе завжди.....", "Господи. Я так сподівалася (((", "Боже мій....ну як так?!", "О, Боже...Як же так...Стало краще адже....Світла пам'ять.Сумувати..", "Співчуваю близьким, сумую і плачу з вами", - пишуть в мережі.
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