У Дніпрі не стало легендарного українського радіоведучого

Він стояв біля витоків сучасного шоу-бізнесу Дніпра, потім був радіоведучим авторської передачі"бородаті Анекдоти". Багато українців обожнювали його регулярні добірки анекдотів, які він розміщував на своїй сторінці. Крім того, Олександр друкувався в газетах "Дніпро вечірній" і "Наше місто".

"Анекдотів поки не буде. Я в лікарні з COVID-19", - написав Олександр Летичевський 30 квітня на своїй сторінці в соцмережі.

Потім його дружина Жанна повідомила, що він потрапив в реанімацію. Сьогодні, 17 травня, стало відомо про смерть легендарного Дніпровського радіоведучого.

"Саша пішов. Несподівано. Дуже сумно...дуже. земля пухом і царство небесне!",- написала дружина радіоведучого, викликавши багато співчуваючих слів в коментарях.