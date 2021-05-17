У Дніпрі не стало легендарного українського радіоведучого
Як передає Politeka.net, знаменитий радіоведучий Олександр Летичевський. Про це написавши на його сторінці в Facebook.

Він стояв біля витоків сучасного шоу-бізнесу Дніпра, потім був радіоведучим авторської передачі"бородаті Анекдоти". Багато українців обожнювали його регулярні добірки анекдотів, які він розміщував на своїй сторінці. Крім того, Олександр друкувався в газетах "Дніпро вечірній" і "Наше місто".

"Анекдотів поки не буде. Я в лікарні з COVID-19", - написав Олександр Летичевський 30 квітня на своїй сторінці в соцмережі.

Потім його дружина Жанна повідомила, що він потрапив в реанімацію. Сьогодні, 17 травня, стало відомо про смерть легендарного Дніпровського радіоведучого.

"Саша пішов. Несподівано. Дуже сумно...дуже. земля пухом і царство небесне!",- написала дружина радіоведучого, викликавши багато співчуваючих слів в коментарях.

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