Нові ціни на газ почали діяти в Україні з 1 травня

Всіх споживачів автоматично перевели на річний тариф. При цьому, суми в платіжках відрізняються залежно від Постачальника, пише «Оглядач».

Замість 6,99 грн за куб вартість доходить до 13,5 грн, залежно від компанії, яка продає газ населенню.

Скільки тепер доведеться платити:

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"Нафтогаз":

у квітні: 67,2 грн;

річний тариф: 78 грн.

"Чернівецька обласна енергопостачальна компанія":

у квітні: 81,3 грн;

річний тариф: 128,2 грн.

Газсбыты:

у квітні: 68,5 грн;

річний тариф: 78,3 грн.

Ціни для тих, хто використовує газ для опалення (300 кубів на місяць):

"Нафтогаз":

у квітні: 2058 грн;

річний тариф: 2388 грн.

"Чернівецька обласна енергопостачальна компанія":

у квітні: 2490 грн;

річний тариф: 4050 грн.

Газсбыты:

у квітні: 2097 грн;

річний тариф: 2397 грн.

Вартість доставки газу у регіональних газорозподільних компаній як і раніше буде різною. Вона залежить від тарифів на доставку, які для кожної області та окремих міст встановлює НКРЕКП. У порівнянні з попереднім місяцем вона не змінилася, і як і раніше повинна оплачуватися окремо.

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