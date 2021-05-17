Нові ціни на газ почали діяти в Україні з 1 травня
Всіх споживачів автоматично перевели на річний тариф. При цьому, суми в платіжках відрізняються залежно від Постачальника, пише «Оглядач».
Замість 6,99 грн за куб вартість доходить до 13,5 грн, залежно від компанії, яка продає газ населенню.
Скільки тепер доведеться платити:
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"Нафтогаз":
у квітні: 67,2 грн;
річний тариф: 78 грн.
"Чернівецька обласна енергопостачальна компанія":
у квітні: 81,3 грн;
річний тариф: 128,2 грн.
Газсбыты:
у квітні: 68,5 грн;
річний тариф: 78,3 грн.
Ціни для тих, хто використовує газ для опалення (300 кубів на місяць):
"Нафтогаз":
у квітні: 2058 грн;
річний тариф: 2388 грн.
"Чернівецька обласна енергопостачальна компанія":
у квітні: 2490 грн;
річний тариф: 4050 грн.
Газсбыты:
у квітні: 2097 грн;
річний тариф: 2397 грн.
Вартість доставки газу у регіональних газорозподільних компаній як і раніше буде різною. Вона залежить від тарифів на доставку, які для кожної області та окремих міст встановлює НКРЕКП. У порівнянні з попереднім місяцем вона не змінилася, і як і раніше повинна оплачуватися окремо.
Нагадаємо, про нарахування субсидій у травні, озвучені розміри, терміни та умови виплат після перерахунку.
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