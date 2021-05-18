У Києві помер знаменитий українець, який віддав половину життя футбольному клубу "Динамо"

Так, на 79-му році життя помер багаторічний адміністратор київського Динамо Олександр Чубаров, повідомив офіційний сайт футбольного клубу "Динамо".

Крім того про його смерть написав журналіст Семен Случевський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Знову сумна новина... Не стало Олександра Федоровича Чубарова... Саша - окрема сторінка динамівського, київського, українського, радянського футболу. Скільки разом було пройдено. Саша, ти з нами назавжди!"- написав Случевський.

А пізніше президент Динамо Ігор Суркіс висловив співчуття рідним і близьким Олександра Федоровича і згадав, що його організаторські здібності, глибоке знання футболу і всіх спортивних процесів високо цінували в клубі. Навіть великий тренер Валерій Лобановський довгі роки довіряв вирішення складних питань і завдань саме адміністратору Чубарову.

Чубаров прийшов на адміністративну посаду в столичний клуб в 1984-му році на запрошення Валерія Лобановського. Він пропрацював у "Динамо" до 2016-го. Олександр Федорович був багаторічним соратником легендарного тренера. Тобто він віддав клубу 32 роки, а його заслуги перед клубом неоціненні.

Українці в коментарях також висловлюють свої співчуття рідним і близьким Чубарова: "як шкода ... Царство Небесне, вічна пам'ять Саші... хороша була людина, завжди з позитивом", "Прекрасна людина..світла пам'ять", "вічна пам'ять".

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