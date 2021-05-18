У ніч на 18 травня помер батько братів Масі і Мустафи Найєма, Мухаммад Наїм

Він мав вчений ступінь в галузі психологічних наук і в 1976 році займав пост заступника міністра освіти Афганістану.

Про трагічну звістку передав заступник гендиректора ДК "Укроборонпром", депутат Верховної Ради VIII скликання Мустафа Найєм на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора ввечері пішов наш тато. Великий, сильний, красивий, світлий, відкритий, гордий, суворий і ніжний. Мені шкода, що я не вмів говорити люблю найближчій людині. Мені взагалі шкода, що ми мало говорили. Йому цей борг я вже не поверну. Буду віддавати синові", - написав Мустафа Найєм і опублікував фото свого батька.

Користувачі мережі пишуть свої слова співчуття і підтримки сім'ї Мустафи і згадують Мухаммеда Наїма, як світлу і добру людину: "Нехай земля буде пухом!", "Мої співчуття! Це немислимо важко", " Мустафа, мені дуже шкода! Тримайся! Мої співчуття".

Мухаммад Наїм у 1976 році був заступником міністра освіти Афганістану.

На жаль, його дружина, Роза Латіфа, померла в 1984 році. Її життя обірвалося через 10 днів після народження молодшого сина. Мухаммад мав двох синів і дочку Маріам Латіфу.

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