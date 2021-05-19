Відома українська виконавиця Alyona Alyona відповіла на самі незвичайні питання шанувальників

Співачка Alyona Alyona влаштувала собі вихідний, і вирішила скориставшись нагодою, поспілкуватися з шанувальниками. На своїй сторінці в Instagram вона запропонувала фоловерам задати їй смішні і прикольні питання, на які обіцяла відповісти, пише Politeka.net.

Питання дійсно виявилися небанальними.

Так, одна прихильниця артистки запитала, чи в однієї у неї алергія на сонце.

"Ні, не у тебе однієї алергія на сонце. У мене теж є алергія на сонце. Коли я перегріваюся, у мене гусяча шкіра з'являється. Дня на три, а потім проходить", - зізналася співачка.

Довго вдома Alyona Alyona не висиділа і відправилася по магазинах, незважаючи на погоду.

"А Я знаєте, від чого чхаю? Від того, коли розпаковую щось нове, від нових упаковок, нового взуття красивою. Особливо коли її дуже багато", - розповіла артистка, показавши, що якраз приміряє нові кросівки.

Alyona Alyona зізналася, що дуже любить ходити за покупками.

"Для мене найкраще займатися шопінгом. Я-дівчинка, дуже люблю Шопінг", - сказала вона.

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