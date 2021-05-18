В Україні з'явиться нова монета номіналом одна гривня

Національний банк України 17 травня вводить в обіг золоту пам'ятну монету "1 гривня", повідомляє прес-служба регулятор.

"Вона відтворює дизайн оборотної монети "Володимир Великий" номіналом 1 гривня зразка 2004 року, присвяченої видатному державному і політичному діячеві, творцеві середньовічної європейської держави Руси-України - князю Київському Володимиру Великому", - йдеться в повідомленні.

Монета виготовлена із золота 999,9 проби, категорія якості карбування - "анциркулейтед", маса дорогоцінного металу в чистоті - 15,55 г, діаметр - 25,0 мм, гурт (ребро – ред.) монети - гладкий. Викарбувана ця золота пам'ятна монета була в 2010 році накладом 500 штук", - зазначають в НБУ.

Зазначимо, в НБУ очікують підвищених попит на пам'ятну монету "1 Гривня". Тому її хочуть продавати на електронних аукціонах. Очікується, що це дозволить на прозорих і конкурентних засадах задовольнити попит клієнтів, у тому числі банків, нумізматів та їх об'єднань, інших юридичних і фізичних осіб.

Перший електронний аукціон з продажу пам'ятної монети України" 1 гривня " відбувся в день її введення в обіг - 17 травня.

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