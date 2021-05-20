Танцівниця Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників яскравим образом на світському заході

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня показала в соцмережі свій образ зі світського заходу - презентації модної колекції Андре Тана і Каті Осадчої.

На новому знімку Ілона відображена у фотозоні заходу, вона з легкою посмішкою на обличчі позує фотографу. Перед камерою хореограф з'явилася в стильному образі - на ній широкі червоні штани і білосніжний піджак, під яким визирає цікава чорно-біла блуза. Свій образ красуня доповнила човниками на шпильках і невеликий світлою сумочкою. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Гвоздьова заговорила про квіти і їх значення, а також про знаки долі. "Можливо я не сильно вірю в знаки долі, числа і не гадаю на картах, але, коли вибираю одяг, завжди звертаю увагу на колірну гамму і який посил і енергетику несе цей колір. І якщо попереду важливий захід, на якому хочу справити хороше враження, завжди вибираю улюблений колір. Мої улюблені кольори: червоний, чорний, білий, шоколадний, жовтий/золотий, блакитний, Фуксія, бордо, смарагдовий", - розповіла Ілона.

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