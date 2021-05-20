Банки в Україні масово блокують рахунки та грошові перекази, які вважають " сумнівними"

Справа в тому, що в рамках фінмоніторингу всі банки зобов'язані сприяти тому, щоб виявляти надходження на рахунки коштів невідомого походження, пише «Обозреватель».

Так, якщо людина регулярно отримує зарплату в розмірі 6 тис.грн і раптово покладе на рахунок 500 тис. грн – банк повинен зажадати у нього документи, які підтверджують, що кошти отримані легально, зі сплатою всіх податків.

"Якщо система визначає операцію як підозрілу, вона стає на паузу. Гроші при цьому тимчасово зберігаються на транзитному рахунку. Після перевірки їх або випускають, або зв'язуються з клієнтом для уточнень", – пояснив фінансовий аналітик, радник голови правління одного з банків Василь Невмержицький.

Підозрілі операції моніторять щодня. Їх визначають внутрішньобанківські Програми виходячи з певних алгоритмів. Це щось схоже зі скоринговими системами, які розраховують кредитні ризики за багатьма параметрами.

При цьому є один важливий момент, який якраз і може зіграти злий жарт. Банки перевіряють походження коштів тільки після того, як почалася операція, а не до фактичного отримання грошей. Тобто, якщо клієнт не зможе підтвердити походження своїх коштів, то вже не зможе відмовитися від послуг. Його рахунок заблокують, а подальшим розглядом займуться правоохоронці.

Підозри можуть виникнути якщо:

Клієнт відмовляється надати додаткові документи;

У клієнта багато платіжних карт (без зазначення числа);

З клієнтом не виходить зв'язатися за вказаними номером телефону та адресою;

Клієнт нервує без "видимих причин", "надмірно" цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;

Клієнт вимагає обслуговування у одного конкретного співробітника.

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