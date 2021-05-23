Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала своє хобі
Як пише Politeka.net, Світлана Ходченкова стала досить популярною актрисою в Росії, а українцям вона запам'яталася за проектами "Квартал 95". Дівчина настільки відома, що за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де вона ділитися не тільки творчістю, а й особистими кадрами.
Цей раз не став винятком, адже Ходченкова опублікувала в сторіс кадр, демонструючи свої вміння на жердині. Красуня стояла на руці, а ногами і руками обіймала пілон, вражаючи фігуркою. В цей час дівчині допомагала подружка, підтримуючи рукою актрису.
На другому сторіс Світлана просто сиділа на підлозі, танцюючи під музику. Красуня ефектно рухалася, показуючи пластичність.
"Час танцювати", - написала Світлана.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.
Повідомлялося, що відома актриса Світлана Ходченкова показала себе на відпочинку.
Цього разу зірка поділилася кадром, зробленим під час прогулянки на яхті. 38-річна зірка розляглася на палубі, підставивши своє тіло сонечку. На ній був гарний синій купальник.
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