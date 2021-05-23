Відома українська співачка Надя Мейхер, зірка групи ВІА Гра, показала себе в ніжному образі

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала дуже відомою співачкою ще в золоті роки групи "ВІА Гра", адже була в колективі з самого початку. Красуня пішла з проекту тільки в 2011 році, коли завагітніла. Зараз дівчина бере активну участь в різних шоу і розвиває соціальні мережі, де публікує цікаві образи.

Цього разу Надя опублікувала кілька образів в сторіс Instagram. На першому фото красуня була в прозорій сукні і капелюшку, сидячи на ліжку. Дівчина доповнила образ стильними чорними босоніжками.

На другому фото Мейхер була вже в чорному вбранні і червоному капелюшку, забравшись на трельяж. Дівчина виставила ніжки вперед, демонструючи їх ідеальність.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під фото, але зазвичай зірку без компліментів не відпускають: "ідеальність зашкалює".

Повідомлялося, що колишня солістка групи ВІА Гра, відома українська співачка Надія Мейхер вразила новим образом на зйомках.

На свіжих кадрах Мейхер показала свій новий образ зі зйомок. Ефектна брюнетка перевтілилася в грецьку богиню. На її голові красувався золотий вінок, а сукня на одне плече підкреслила ідеальну фігуру співачки.

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