Бывшая солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер, похвасталась внешностью крупным планом

Звезда восхищает красотой в свои 39 лет, передает Politeka.net. У Мейхер есть несколько секретов привлекательности. Так, звезда использует качественную косметику для лица и тела.

Чаще всего красотка использует увлажняющие кремы, которые ей подбирает косметолог. Также в салонах красоты звезда делает маски и несложные процедуры.

Хороший уход за собой позволяет ей выглядеть безупречно и делать шикарные фото с легким макияжем. Так, красотка опубликовала селфи, сделанное в авто.

Надежда подчеркнула глаза черным карандашом, а ресницы удлинила тушью. Красотка улыбалась, и кудрявые локоны прибавили образу еще больше игривости.

"Полет души", - написала звезда.

А на втором фото звезда решила показать себя в другом, более соблазнительном, образе. У звезді макияж был уже поярче, а взгляд будто наполнен страстью.

"Любовь любит тишину", - написала артистка.

Стоит отметить, что в разных образах Мейхер выглядит просто восхитительно.

Напомним, Надежда Мейхер много лет занимается танцами, но при этом считает, что благодаря таким занятиям невозможно сбросить вес.

По словам артистки, только правильный образ жизни помогает привести себя в форму, а танцы дают пластику и тонус, а также приносят эстетическое удовольствие.

Напомним, что фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в изысканном наряде очаровала весенним настроением, нежные кадры.

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в красном бархате заворожила достоинствами фигуры: "Машины с мужчинами останавливались".

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер в непривычно скромном наряде заговорила о любви: "В какой-то миг...".