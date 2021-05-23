Известная украинская певица Надя Мейхер, звезда группы ВИА Гра, показала себя в нежном образе

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала очень известной певицей еще в золотые годы группы "ВИА Гра", ведь была в коллективе с самого начала. Красотка ушла из проекта только в 2011 году, когда забеременела. Сейчас девушка активно участвует в различных шоу и развивает социальные сети, где публикует интересные образы.

В этот раз Надя опубликовала несколько образов в сторис Инстаграм. На первом фото красотка была в прозрачном платье и шляпке, сидя на кровати. Девушка дополнила образ стильными черными босоножками.

На втором фото Мейхер была уже в черном наряде и красной шляпке, забравшись на трельяж. Девушка выставила ножки вперед, демонстрируя их идеальность.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под фото, но обычно звезду без комплиментов не отпускают: "Идеальность зашкаливает".

Сообщалось, что бывшая солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер впечатлила новым образом на съемках.

На свежих кадрах Мейхер показала свой новый образ со съемок. Эффектная брюнетка перевоплотилась в греческую богиню. На ее голове красовался золотой венок, а платье на одно плечо подчеркнуло идеальную фигуру певицы.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер показала свое новое творение, заинтриговав кадрами

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