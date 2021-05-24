45-річна відома актриса і режисер Анджеліна Джолі показала, як молодо виглядає
Як пише Politeka.net, Джолі є дуже популярною актрисою. Але красуня практично не з'являється на публіці після того, як розлучилася з Бредом Піттом, а також не веде соціальні мережі. Але фанати не забувають карколомну красуню і активно розвивають фан-групи в Instagram.
Так, на одному з подібних акаунтом, з'явилася нова фотографія дівчини. Джолі була в наряді на тоненьких бретельках, позуючи крупним планом. Розпущене волосся, яскравий макіяж і сережки зробили образ Анджеліни настільки незрівнянним, що важко красуні дати навіть 20 років.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Вау, прекрасно", "Доброго ранку, як завжди-дуже сяюча"," красивіше, ніж найкрасивіша, матуся", "Ти така красива", "ти красива, я люблю тебе", "дуже красивий образ, повний бажань і бажань любові, красуня!", "Клянуся, я вже намагався знайти дефект в цій жінці і не знайшов ...".
Повідомлялося, що актриса і режисер Анджеліна Джолі в білій сукні вперше за довгий час влаштувала незвичайну зйомку.
Зірка зважилася на екстравагантну зйомку з бджолами, спеціально для важливої події. У білій сукні, приспущеній з плече Джолі дивувала далеко не фігурою.
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