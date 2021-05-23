Стало відомо про нововведення, які стосуються пенсій українців

За словами начальниці Головного управління Пенсійного фонду в Києві Лариси Дзядевич, з першого квітня проводиться перерахунок пенсій без додаткового звернення до ПФУ. Це стосується тих людей, які станом на перше березня відпрацювали 24 місяці після вступу на пенсію або якщо період страхового стажу був менше, але пройшло не менше двох років, пише Україна 24.

Зазначимо, за новими правилами пенсіонерам, які працюють, у 2021 році проведуть перерахунок пенсій в червні, хоча раніше це робилося в квітні. При цьому пенсіонери зможуть отримати доплати за квітень і травень 2021 року заднім числом.

Зміни пов'язані з тим, що є нововведення в Податковому кодексі й в законі про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове пенсійне страхування.

У 2021 році звітність вже подається щоквартально, а не щомісяця. ПФУ обробляє дані документи, а далі зробить перерахунок виплат, таким чином люди в першому місяці літа отримають свої доплати за квітень і травень. Примітно, що особисто звертатися до органів ПФУ не потрібно - все буде проведено автоматично.

Нагадаємо, цього року зростуть виплати деяким категоріям пенсіонерів. Зокрема, мінімальні пенсії можуть зрости у тих, хто не підпав під індексації 2019-2020 років і чорнобильців.

За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, з 1 липня очікуються щомісячні доплати на 100 гривень.

Також було анонсовано розгляд урядом постанови про підвищення пенсій та мінімальних пенсійних виплат для ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

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