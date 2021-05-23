Стало известно о нововведениях, которые касаются пенсий украинцев

По словам начальницы Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Ларисы Дзядевич, с первого апреля проводится перерасчет пенсий без дополнительного обращения в ПФУ. Это касается тех людей, которые по состоянию на первое марта отработали 24 месяца после вступления на пенсию либо если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее двух лет, пишет Украина 24.

Отметим, по новым правилам пенсионерам, которые работают, в 2021 году проведут перерасчет пенсий в июне, хотя раньше это делалось в апреле. При этом пенсионеры смогут получить доплаты за апрель и май 2021 года задним числом.

Изменения связаны с тем, что есть нововведения в Налоговом кодексе и в законе о сборе и учете Единого взноса на общеобязательное пенсионное страхование.

В 2021 году отчетность уже подается ежеквартально, а не ежемесячно. ПФУ обрабатывает данные документы, а далее сделает перерасчет выплат, таким образом люди в первом месяце лета получат свои доплаты за апрель и май. Примечательно, что лично обращаться в органы ПФУ не нужно - все будет проведено автоматически.

Напомним, в этом году вырастут выплаты некоторым категориям пенсионеров. В частности, минимальные пенсии могут вырасти у тех, кто не подпал под индексации 2019-2020 годов и чернобыльцев.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, с 1 июля ожидаются ежемесячные доплаты на 100 гривен.

Также было анонсировано рассмотрение правительством постановления о повышении пенсий и минимальных пенсионных выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

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