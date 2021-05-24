Відома українська співачка Юлія Саніна, зірка гурту The Hardkiss, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Юлія стала дуже популярною серед українців завдяки творчості гурту The Hardkiss, а також спільній пісні з Тіною Кароль. Красуня настільки відома, що її навіть покликали зніматися для глянцевого журналу, чим і вирішила поділитися Саніна в Instagram.

На фото красуня позувала в червоній блузі і колготах, а образ доповнила чорною спідницею. Юлія сиділа на шкіряному кріслі, розставивши трошки ноги, а погляд відвела від камери.

"Жива і не залізна", - написала назву нового альбому Саніна під фото.

"VOGUE Ukraine", - додала тегом Юлія.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Рок переміг на євро, але саме ваш рок назавжди в сердечку", "дуже красива", "жива і не залізна, а ще дуже красива", "Замріялася і закохалася", "це найкраща ілюстрація назви альбому".

Повідомлялося, що солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна порадувала українців новиною.

На знімку Юля постала в по-справжньому сміливому образі-чорний топ, прикрашений металевими ланцюгами. Вона доповнила виразний лук масивними аксесуарами-великими сережками-кільцями і кільцями.

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss в шкіряному костюмі показала кардинально новий образ

А ще Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss з короткою стрижкою вразила незвичайним кольором волосся

Також Politeka повідомляла, що Осадча показала, як виглядає розкішний будинок Юлії Саніної зсередини



