Хореограф з "Танців з зірками" Альона Шоптенко підкорила чуттєвим виконанням танцю з різних ракурсів

Довгі роки Олена була тренером танцювального шоу, а також партнеркою для зірок - учасників проекту. Однак останнім часом вирішила від цього відійти і присвятити час собі, своїм справам і родині. Шоптенко вже молода мама, тому деякий час виключно займалася тим, що приводила себе у форму, адже дуже сумувала за танцями.

Цього разу Альоні вдалося створити чуттєвий ансамбль, завдяки якому вона отримала сотні позитивних коментарів. У своєму ролику Шоптенко станцювала перед дзеркалом, розкриваючи досить себе з нового боку. Не секрет, що прийти в себе після народження дитини було непросто, тому зірка багато тренувалася і вже досягла хороших результатів.

"Ніколи не відвертайтеся від себе. Ніколи не закривайте на себе очі. Ніколи не соромтеся себе. Полюбити себе-найкраще тренування любові до інших ❤️ просто повірте, світ стає набагато прекраснішим, коли ти розумієш, що найпрекрасніша в світі людина дивиться на тебе в дзеркало ☺️ ніколи не дозволяйте йому відчувати себе нелюбимим і самотнім. Краще посміхайтеся йому частіше", - написала вона »

Фанати підтримали слова хореографа:

"Дуже красиво ❤; Круто, дуже круто!!! Альона, ви вмієте дивувати і робити все неповторно, на вищому рівні🔥; Просто - вау!❤ ️ ; До мурашок....Як красиво...; До сліз!❤️ Це дуже круто!!!🔥 ; Як красиво і правильно сказано ❤; шикарний номер! В ефір! 👏 ; Дуже ніжно і красиво 😍4 супер... дуже зворушливо і"задивляється»❤".

Також раніше Шоптенко зізналася, що приїхала на зустріч випускників. При цьому зірка здивувала скромним вбранням: на ній були Сіро-блакитний піджак в смужку, біла блуза і джинси.

"Київському ліцею бізнесу, який я закінчила, цього року виповнилося 30 років. Це велика подія, я думаю, що буде дуже багато людей з різних курсів, різних класів... Я в передчутті побачити своїх однокласників... Все-таки з ліцеєм пов'язані, напевно, найбільш трепетні, найкрутіші роки мого життя, і я рада, що я тут", - поділилася Олена.

Нагадавши, Шоптенко після застіль показала, як позбавляється від зайвої ваги: "розтрясли пасочки...".

Також Politeka писала, що Шоптенко з " Танців з зірками "показала, чим займається її маленький син:"недитячі пристрасті".