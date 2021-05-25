Юна внучка знаменитої української співачки Софії Ротару влаштувала ефектну прогулянку в маленькому сарафані
Дівчина звикла активно вести свій профіль в Instagram, тому часто викладає фото, зроблені на прогулянці, тренуванні або під час відпочинку. Найчастіше Соня також намагається показувати, як проходить її день або ж чим вона займалася.
Особливий інтерес серед фанатів все ще викликають Селфі Євдокименко або ж її образи дня. Наприклад, в короткій сукні небесного відтінку дівчина змогла підкреслити довгі і стрункі ноги, а простота образу нітрохи його не зіпсувала. І без укладок, і без каблуків Соня виглядала добре.
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На прогулянку дівчина, очікувано, вийшла не одна. Кілька місяців тому 19-річна внучка Софії Ротару, Софія Євдокименко, розсекретила свого нового коханого. Ним виявився 31-річний Денис Жаданов, учасник списку американського Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".
А ще в одному сторі пару показала, як гуляла вулицями Нью-Йорка.
Раніше ми писали, Соня вже встигла спробувати себе в ролі моделі і співачки. Свій профіль в Instagram вона веде дуже професійно, публікуючи тільки добірні якісні кадри. Кожен образ Євдокименка - це стильний лук, який мріють повторити її шанувальники.
"Люблю Соню свою», «Ти милість», «які круті окуляри», «яскравіше сонця», "обережніше, затьмариш Сонце", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що 19-річна внучка Ротару показала Європейський шик на вулицях Нью-Йорка: «Затьмариш Сонце».
Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Софії Ротару зважилася на сміливий експеримент з чоловічим образом: «рідкісний квітка».
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