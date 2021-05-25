Відома українська гімнастка Анна Різатдінова, яка запам'яталася багатьом як фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками-2019", захопила фігурою на курорті

Не так давно стало відомо, що українська гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Анна Різатдінова вирушила у відпустку. Зараз дівчина активно насолоджується відпочинком в Єгипті.

Кадрами звідти вона ділиться на своїй сторінці в Instagram. А не так давно знаменитість також опублікувала фото, на якому показала, як виглядає її фігура в салатовому бікіні у всій красі. Тільки маленький купальник і незвичайний міський пейзаж з морем за спиною прикрасили кадр.

«Перезавантажилася, надихнулася і готова далі в бій!. Скучила за @rizatdinova.academy, по нашим діткам і тренуванням🤍 поки останнє фото з робітничо-відпочиваючої подорожі. А куди б ви хотіли переміститься прямо зараз?",- написала Анна.

Фанати поділилися думкою:

"Божественна Анна, Ти виглядаєш бездоганно сьогодні, така молода красуня-королева; потрібно ще тепліше😍; Прекрасно! 👏; Принадність👏; О. Балі ☀️; Beautiful; Ну шикарно виглядаєте Ганна🙏😘; На вас дивитися одне задоволення , на вашу красу , на вашу спортивну кар'єру, на ваші шикарні ноги і на всі ваші подорожі; Best🔥 Зразок для наслідування👏».

До цього спортсменка поділилася в своєму акаунті в Instagram новим постом, в якому розповіла про своє щастя.

Так, Різатдінова зізналася, чим для неї пахне щастя. І це запах банана з карамеллю, який можна поїсти на сніданок і з коханою людиною.

"Чим пахне щастя? Для мене, бананом з карамеллю, бажано на сніданок і з коханою людиною 🍌", - підписала красивий пляяжний знімок. Пост з розповіддю про запах свого щастя гімнастка проілюструвала власним атмосферним фото.

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