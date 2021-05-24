На 32-му році життя померла українська поетеса Ольга Архангельська, яка переробляла свою зовнішність під ляльку Барбі

Як пише Politeka.net, про смерть подруги повідомила відома блогерка Валерія Лук'янова, яку в Україні знають як «Одеську Барбі». Відомо, що 10 років тому дівчата дуже близько дружили. Ольга слідом за подругою змінила свою зовнішність, ставши схожою на ляльку, хоч і не так сильно, як Лук'янова. За часів дружби дівчата часто з'являлися разом на публіці і мали тисячі шанувальників по всьому світу.

Пізніше шляхи їх розійшлися. Валерія стала активно займатися своєю розкруткою, а Ольга намагалася стати дизайнером, а також продовжувала писати вірші. За життя Архангельська встигла випустити збірку віршів "Пливу я в часі".

У себе в соцмережах Валерія Лук'янова написала пост в пам'ять про свою подругу.

"Відразу відповідаючи на питання, вона знала що помре і готувалася до цього. Решта не має значення. Це був усвідомлений вибір людини, яка знала про свою смерть за кілька років", - заявила дівчина.

Втім, обставини смерті так і залишилися загадкою, яку обговорюють в соціальних мережах. Останні кілька років Архангельська не була активна в мережі.

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