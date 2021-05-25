У родині головного тренера збірної України Андрія Шевченка сталося непоправне. Про втрату рідної людини повідомила його дружина-американка Крістен Пазік

Як передає Politeka.net, дружина 44-річного українського екс-футболіста розповіла про те, що трапилося в "сторіз" у себе в Instagram. Крістен опублікувала кілька кадрів, повідомивши, що пішла з життя в юному віці її кузина Міа.

Так, дружина Шевченка виставила фото грозового неба з рідкісним природним явищем-подвійною веселкою - і підписала кадр:"моїй кузині Міа".

Також вона показала фото дівчини, дивлячись на яке так і хочеться сказати "ще жити і жити". Кузина Крістен позувала в соняшниках, широко посміхаючись. У підписі дружина Шевченка вказала роки її життя "2005-2021", додавши емодзі, який часто використовують для вираження молитви.

Нагадаємо, Шевченко одружився на американській моделі Крістен Пазік в 2004 році. Пара виховує чотирьох синів, найстаршому з яких цього року виповниться 17 років, а молодшому - всього сім.

Раніше ми розповідали, головний тренер збірної України розкрив свої плани на майбутнє. За словами колишнього футболіста, майбутній Чемпіонат Європи може стати для нього останнім біля керма збірної.

"Коли моя пригода з Україною закінчиться, я хочу тренувати клуб. Зараз я зосереджений на збірній, тому що скоро почнеться підготовка до чемпіонату Європи, після чого буду дивитися по сторонах", - заявив він. Варто відзначити, що чинний контракт Шевченка з УАФ розрахований до кінця 2022 року.

Нагадаємо, дружина Шевченка показала, чим підкорила зірку футболу: оголила все найцікавіше.

Як повідомляла Politeka, здоров'я Шевченка серйозно похитнулося, українця відправили під ніж:»важко боротися".