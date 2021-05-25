Українська телеведуча Руслана Писанка показала свій будинок

Як і де живе Писанка зі своїм чоловіком, розповіли у програмі"ЖВЛ".

Телеведуча розповіла, що проводила раніше багато часу в соціальних мережах, де і познайомилася про своїм чоловіком Ігорем.

Вже через рік спілкування пара почала говорити про спільне проживання і весілля. І через якийсь час Ігор зробив пропозицію своїй Руслані.

Весілля відзначили в заміському будинку, де зараз проживають Руслана та ігор.

Пара досить довго живе в цьому будинку, на ділянці вони виділили місце для маленького городу.

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Український боксер володіє віллою в 300 кв. м, а також ділянкою на вісім соток в селищі Ворзель.

Вартість будинку з подібною площею досягає 300 тис.доларів.

Містечко знаходиться в 40 км від Києва, він розташований серед соснового лісу. Тут багато санаторіїв, дитячих таборів і СПА-центрів.

Дрони журналстів зафіксували гірку і гойдалки для дітей на задньому дворі, а також колодязь.

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