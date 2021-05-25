Телеведуча Маша Єфросиніна, яка зараз відпочиває разом з чоловіком у Мексиці, написала важливе зізнання напередодні свого 42-го дня народження

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху" в сезоні "Битви титанів", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу телезірка розповіла правду про свій вік і вразливість.

"Сьогодні, як ніколи, я відчуваю свою вразливість. Однак і сміливість писати про неї, сьогодні у мене теж є. Я так і не навчилася байдуже реагувати на несправедливість, на наклеп, на хамство на свою адресу", - пише Єфросиніна.

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Телезірка сказала, що її філософія полягає в тому, що потрібно робити максимально все, щоб відстрочити необхідність в хірургії (якщо мова не йде про корекцію особливостей, які не дозволяють щасливо жити). Для цього сучасні технології зробили революцію.

"Моє обличчя сьогодні-це захоплені очі мого чоловіка через 19 років спільного життя, це харчування, вода, спорт, дихальні практики, БАДи і anti age медицина, косметологічні процедури, Естетична медицина, а також регулярний домашній догляд...",- міркує телеведуча.

Єфросиніна пропонує жінкам приділяти увагу новим знанням, навичкам, як прийти до себе справжньою, як вміти захопитися собою і як вміти бути слабкою і вразливою.

"А пластика.. ну що пластика: зробиш, будуть обсмоктувати, що зробила... не зробиш, будуть Полоскати, що стара...

На цьому піду зустрічати свою весну)", - написала Єфросиніна.

Як відомо, телеведуча зараз з чоловіком і сім'єю вирушила до Мексики. Вони дуже довго планували цю поїздку через завантажені графіки.

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