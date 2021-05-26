Дружина українського співака і музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, розповіла, що допомагає їй зберігати спокій

Сергій і Сніжана Бабкіни познайомилися в театрі у 2007 році, передає Politeka.net. З того часу парі довелося подолати багато труднощів, але в підсумку вони залишилися разом.

Зараз співак продовжує балувати шанувальників своєю творчістю, а дружина щільно зайнялася блогерством.

На новому фото в Instagram Сніжана позувала в блакитному топіку на бретельках і обтягуючих велосипедках. Волосся зірки було накручене, чому зачіска здавалася дуже об'ємною.

У пості Сніжана розповіла про те, що допомагає їй зберігати спокій. Красуня медитує і рекомендує своїм підписникам.

"Медитація - це основа всього: спокою, усвідомленості, позитивного настрою, реалізації мрії, гармонії з собою, збільшення ресурсу, розширення енергії, зцілення від образ!",- написала Бабкіна.

Красуня запросила своїх шанувальників на спільні медитації, після яких планується обговорювати відчуття.



"Ну що, полетіли? 😉 Чекаю ваші сніжинки в коментарях", - написала Сніжана.

За годину публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

Нагадаємо, Сергій Бабкін розповів в інтерв'ю, що зрадив дружині, Сніжані, понад 100 разів. Дізнавшись про це, дружина хотіла подати на розлучення, але в підсумку пробачила чоловікові. Сергій Бабкін щиро розкаявся і тепер пара відверто ділиться пережитим.

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