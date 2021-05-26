"А ніхто навіть не здогадувався"

Шоумен Сергій Притула здивував радісною звісткою

39-річний ведучий разом із дружиною Катериною тримали потай її вагітність. 25 травня у пари народилася друга спільна дитина (у Сергія є ще третій спадкоємець від першого шлюбу). Шоумен поділився фото з новонародженим у своєму мікроблозі в Instagram, розсекретивши стать і ім'я малюка, передає Politeka.net.

"Тепер нас п'ятеро;))))))!!! Вітаємо у сім‘ї Стефанію Сергіївну!!!

@kateryna_pry дякую Тобі за наше щастя!", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися вітати щасливих батьків, в тому числі їхні колеги Катерина Осадча та Юрій Горбунов, у яких теж скоро відбудеться поповнення.

"Вітаємо!! Яке щастя!! Многая літа!!", "Круто!!!!! Вітаємо ❤️", - відреагували вони.

"Наздоганяйте;)))))!!! ❤️❤️❤️", - подражнив їх Притула.

Також подію прокоментували ведучі Леся Нікітюк і Маша Єфросиніна (у якої, до речі, теж день народження 25 травня).

"Боже)) клас❤️Вітаю!!!! Нехай росте здоровенька😍"

"Ну, ви знаєте, які розкішні жінки народжуються 25 травня! 🥰 Ласкаво просимо, любимо, радіємо!"

Інші користувачі підключилися до обговорення, зазначивши, що не очікували "такого повороту":

"Йой! Яких хороших людей прибуло)))) щастя! 🎉💐🍾"

"Вітаємо, несподівано для всіх. Здоров'я і спокійних ночей батькам і Стефанії 🎈 🎈 🎊 🎉 🎉 🎉 "

"Ось це поворот) а ніхто навіть не здогадувався)"

"ця дитина точно не буде "безпритульною". Поздоровляю! оцініть жарт і забирайте в Вар'яти шоу"

"Вітаю!!! Нехай росте здоровенька!!! Знову братика немає 🙂"

Нагадаємо, Сергій Притула вляпався в скандал, ставши ведучим шоу, схожим на російське: "навіть студія така ж"