Шоумен Сергій Притула здивував радісною звісткою
39-річний ведучий разом із дружиною Катериною тримали потай її вагітність. 25 травня у пари народилася друга спільна дитина (у Сергія є ще третій спадкоємець від першого шлюбу). Шоумен поділився фото з новонародженим у своєму мікроблозі в Instagram, розсекретивши стать і ім'я малюка, передає Politeka.net.
"Тепер нас п'ятеро;))))))!!! Вітаємо у сім‘ї Стефанію Сергіївну!!!
@kateryna_pry дякую Тобі за наше щастя!", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися вітати щасливих батьків, в тому числі їхні колеги Катерина Осадча та Юрій Горбунов, у яких теж скоро відбудеться поповнення.
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"Вітаємо!! Яке щастя!! Многая літа!!", "Круто!!!!! Вітаємо ❤️", - відреагували вони.
"Наздоганяйте;)))))!!! ❤️❤️❤️", - подражнив їх Притула.
Також подію прокоментували ведучі Леся Нікітюк і Маша Єфросиніна (у якої, до речі, теж день народження 25 травня).
"Боже)) клас❤️Вітаю!!!! Нехай росте здоровенька😍"
"Ну, ви знаєте, які розкішні жінки народжуються 25 травня! 🥰 Ласкаво просимо, любимо, радіємо!"
Інші користувачі підключилися до обговорення, зазначивши, що не очікували "такого повороту":
"Йой! Яких хороших людей прибуло)))) щастя! 🎉💐🍾"
"Вітаємо, несподівано для всіх. Здоров'я і спокійних ночей батькам і Стефанії 🎈 🎈 🎊 🎉 🎉 🎉 "
"Ось це поворот) а ніхто навіть не здогадувався)"
"ця дитина точно не буде "безпритульною". Поздоровляю! оцініть жарт і забирайте в Вар'яти шоу"
"Вітаю!!! Нехай росте здоровенька!!! Знову братика немає 🙂"
Нагадаємо, Сергій Притула вляпався в скандал, ставши ведучим шоу, схожим на російське: "навіть студія така ж"