Обранець "Холостячки" Олександр Еллерт вирішив причепуритися на тлі наростаючого галасу з приводу сварки з Ксенією Мішиною

Останнім часом в Мережі знову заговорили про розставання парочки. Користувачі звернули увагу на жалісливий пост Мішиної в Instagram, де вона раптово заговорила про біль, ревнощі та кредит довіри. Слова актриси тут же пов'язали з Еллертом. Більш того, уважні фанати виявили, що Ксенія відписалася від сторінки коханого, що теж є тривожним знаком.

Також Мішина з Еллертом перестали з'являтися в "сторіз" один у одного. Все це фанати парочки розцінюють, як доказ їх чергової сварки.

На тлі цього Олександр раптово засвітився в компанії дружини Євгена Кошового з "Квартал 95", яку теж, до речі, звуть Ксенією. Так, в її "сторіз" опубліковані цікаві кадри спільного походу з Еллертом до магазину, передає Politeka.net.

"Зараз будемо тебе одягати!", - оголосила Кошова, яка є дизайнером і засновницею бренду одягу.

"Буду красивий... Хочу", - замріявся Олександр.

"А зараз подивимося... Куди йдемо ми з Еллертом великий-великий секрет!", - завзято проспівала Ксенія.

"За тканиною! - випалив Еллерт і тут же пошкодував, так як дружина Кошового "припечатала" його поглядом, - Ой, секрет розповів..."

Будучи вже в магазині, Еллерт зняв дружину гумориста на тлі мотків тканини з чеком в руці.

"Вона шиє мені костюм і купили тканину, подивіться "сім, сім, сім". Це буде найфартовіший костюм!", - похвалився фаворит "Холостячки" та попрямував із супутницею до каси.

"Вона навіть Жені жодного разу не ходила не вибирала, а мені тут такий привілей. Вона буде за мене навіть платити! Ось це сервіс!", - Еллерт розсмішив Кошову.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина на тлі чуток про розставання з Еллертом звернулася до українців: "що за біль..."

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