"Холостяк" Макс Михайлюк, який одружився на моделі Даші Хлистун, здався з дочкою на грудях

Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк після проекту почав зустрічатися з моделлю Дашею Хлистун. Пара приховувала свої стосунки, а після цього мовчала і про вагітність. Стало відомо, що красуня в положенні, тільки на шостому місяці. Народила Даша не так давно - 27 квітня. Зараз Михайлюк і Хлистун активно діляться емоціями в соціальних мережах.

Цього разу роздягнений Макс показав, як дочка спить у нього на грудях. Дівчинка була укрита, поки Михайлюк робив селфі. Ззаду можна побачити і Дашу, яка чимось займалася біля мийки.

"Обожнюю, коли вона на мені так засинає.

А чим ви зайняті о першій годині ночі і чим зайнята наша Мама?",- написав Михайлюк під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Пупсик"," як же мрію про таке маленьке щастя", " і наша лялечка любила так спати. Доброї ночі", "теж лягаємо спати, тільки синові чотири роки і вже укласти не так просто", "а очі які", " так виглядають очі щасливого батька. У мене маленький племінник і він коли засинає на руках, це неймовірне почуття".

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