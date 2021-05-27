"Холостяк" Макс Михайлюк, який одружився на моделі Даші Хлистун, здався з дочкою на грудях
Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк після проекту почав зустрічатися з моделлю Дашею Хлистун. Пара приховувала свої стосунки, а після цього мовчала і про вагітність. Стало відомо, що красуня в положенні, тільки на шостому місяці. Народила Даша не так давно - 27 квітня. Зараз Михайлюк і Хлистун активно діляться емоціями в соціальних мережах.
Цього разу роздягнений Макс показав, як дочка спить у нього на грудях. Дівчинка була укрита, поки Михайлюк робив селфі. Ззаду можна побачити і Дашу, яка чимось займалася біля мийки.
"Обожнюю, коли вона на мені так засинає.
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А чим ви зайняті о першій годині ночі і чим зайнята наша Мама?",- написав Михайлюк під фото.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Пупсик"," як же мрію про таке маленьке щастя", " і наша лялечка любила так спати. Доброї ночі", "теж лягаємо спати, тільки синові чотири роки і вже укласти не так просто", "а очі які", " так виглядають очі щасливого батька. У мене маленький племінник і він коли засинає на руках, це неймовірне почуття".
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