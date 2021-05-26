З 2018 року актриса Анастасія Заворотнюк бореться з онкологічним захворюванням, стало відомо як вона себе почуває зараз

У ЗМІ пишуть, що діагноз рак мозку зірці поставили після того, як вона народила своєму чоловікові - фігуристу Петру Чернишову.

Друзі Анастасії Заворотнюк розповіли, що та проходила всі обстеження, зокрема, і МРТ головного мозку, пише КП. Таким чином, медики упевнилися, що немає ніяких протипоказань для гормональної терапії і пізніх пологів за допомогою ЕКЗ. Однак пізніше медики зрозуміли, що пухлина була занадто маленькою, і її просто не розгледіли.

У 2019 році після лікування актрисі стало краще, і вона увійшла в стадію ремісії. А зараз, за словами близьких до сім'ї, хвороба повернулася. Зірці стало гірше, а лікарі роблять все можливе, щоб полегшити страждання артистки.

Колега актриси поділилася, що та змінилася до невпізнання - через гормональні препарати Заворотнюк сильно поправилася, а також залишилася без волосся.

"Вона зараз зовсім інша людина... Настя була така рада, коли лікарі дозволили їй плавання. Сподівалася повернути колишню форму". - поділилася колега.

Плавання допомагало "Няні Віці", хоча і вага не пішла, вона стала відчувати себе краще. А нещодавно артистка відчула запаморочення в басейні. В результаті нових обстежень стало зрозуміло, що стався рецидив раку.

Лікарі роблять все можливе, щоб хвороба знову увійшла в стадію ремісії. За кордон актрису перевозити не будуть, оскільки тільки місцеві світила дають позитивні прогнози.

Крім того, друзі кажуть, що Анастасія практично не виходить з дому. Чоловік оберігає дружину, вони живуть дуже замкнуто.

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