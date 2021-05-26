Українка, яка перебуває на лікування в Білорусі, не може потрапити на батьківщину



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Як передає Politeka.net , про це Ганна Пушкеля Курилова написала на своїй сторінці в Facebook.

Два тижні тому їй зробили трансплантацію печінки. Щоб дістатися назад в Україну їй потрібен переліт, але через припинення авіасполучення з Республікою Білорусь вона цього зробити не може.



"12-20 годин сидіти я не зможу (щоб доїхати звичайною машиною). Я тут не одна. Тут пів відділення наших. Тих, кого Україна сама ж послала на лікування!",- поділилася жінка.

Також вона зазначила, що 132000 доларів на операцію їй виділила держава, але тепер через обмеження перельотів вона просто не в силах оплатити подальше перебування в Білорусі, а переїзд на іншому транспорті вона просто не переживе.

"Я не можу тут жити. Закінчується реєстрація. Мені потрібні дорогі ліки (останній чек на 170 євро), які я не можу пропустити, тому що печінка відторгнеться. Мені потрібні дорогі аналізи і консультації лікарів (це для нас платно і дуже дорого).