Тоня Паперна, старша дочка актриси Ольги Сумської, похвалилася своїм досягненням

Як відомо, 30-річна дівчина, яка пішла по стопах матері, відучившись в Щукіно, вже близько десяти років проживає в Москві. Тоня живе цивільним шлюбом з російським актором Володимиром Ягличем, якому подарувала двох дітей. У липні 2017 року у Володимира і Антоніни народилася дочка Єва. У квітні 2020 року у подружжя народився син. Хлопчиків назвали Данилом.

Як передає Politeka.net, на новому фото 30-річна зірка показала, як вона виглядає майже через рік після пологів. Тоня зробила фото в тренажерному залі.

Паперна розповіла, що за допомогою спорту змогла скинути чимало.

"О спорт, моя любов ! За рік було вигнано 15кг)) поки займаюся, коли можу, дуже хочеться увійти в режим, але я і режим - це дві протилежності (Близнюки зрозуміють) не прагну до худорби, закликаю рельєф! Сподіваюся, мета колись буде досягнута", - написав вона.

Фолловери актриси захоплюються таким результатом.

"15-це круто«,» Ого-го«," Ого! 15", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, не так давно Паперна заявляла, що ще так і не привела себе форму після пологів, але перестала хвилюватися з цього приводу.

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