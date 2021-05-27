Відомий український співак Арсен Мірзоян поїхав на малу батьківщину, щоб зустрітися зі своїм сином від першого шлюбу

Як передає Politeka.net, 42-річний Мірзоян родом із Запоріжжя. Він прославився в 2011 році, коли взяв участь у першому сезоні шоу «Голос країни». Там артист зустрів свою любов - співачку Тоню Матвієнко, яка народила йому дочку. Одружилися артисти в 2017 році після тривалого роману.

Варто відзначити, що роман Матвієнко і Мірзояна став неприємним сюрпризом для його дружини, яка залишилася одна з двома дітьми. Втім, судячи з Instagram артиста, він підтримує зв'язок з синами і допомагає їм.

На свіжих фото Арсен показав, як проводить час у Запоріжжі, поки дружина перебуває в Києві. Він приїхав на останній дзвінок до сина, але встиг покататися на велосипеді і відкрити купальний сезон в річці.

«У старшого останній дзвоник, попереду серйозні кроки і важливі рішення. Велосипед і річка - це каприз», - підписав фото Мірзоян.

Раніше ми писали, що 40-річна Тоня Матвієнко нещодавно записала дует зі співаком Романом Скорпіоном. Їх дует сполохав мережу, оскільки на фото Тоня опинилася в обіймах артиста. Їх сингл виявився вельми популярним в мережі.

Нагадаємо, що чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян пішов з концерту з брюнеткою на руках, дружина все зняла: "так закінчується наш...".

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