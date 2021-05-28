Ведуча Маша Єфросиніна вибрала незвичайне місце для відпустки - давно мріяла повернутися в цей райський куточок планети

Зірка вирішила відзначити своє 42-річчя в компанії чоловіка Тимура Хромаєва на одному з курортів Мексики. Єфросиніна радує шанувальників яскравими фото з Тулума, розбурхуючи уяву розкішними образами та фантастичними пейзажами. На останніх знімках, які вона виставила в своєму мікроблозі в Instagram, Маша позувала в променях тропічного сонця на тлі пальм в прозорій сукні соковитого жовтого відтінку, передає Politeka.net.

Лук красуня доповнила стильним капелюшком і круглою плетеною сумочкою в тон. Ведуча покрутилася перед камерою, продемонструвавши наряд у всій красі. Відкрита спина й відсутність нижньої білизни додали її образу пікантності.

З цим платтям та й моментом в цілому пов'язано багато чого. Єфросиніна розповіла про свої приємні переживання:

"Моє перше плаття, куплене в Тулумі, нагадало мені, як тоді, приїхавши сюди з подругами, я загадала собі обов'язково повернутися сюди з Тимуром... І саме в @casamalca. Тут атмосфера, не схожа ні на яку іншу точку в географії... Три роки не складалося. Але яке ж непередаване відчуття, коли склалося...".

Користувачі кинулися коментувати побачене, в тому числі й подружки Маші, яких вона згадала в підписі:

"Ох, пам'ятаю і плаття, і капелюх.., тільки Маша ще сильніше схудла)"

"Погойдайся там за нас, на гойдалці 😘"

"Яка гарна❤️"

"Сукня 🔥А Тулум запав мені в саме 💔 саме через таку атмосферу хочеться повертатися сюди, сподіваюся він ще не скоро втратить свій колорит 😍"

"без фільтрів набагато краще❤️"

"Ви ходячий се*с в цьому, дуже круте плаття і ви в шаленій формі 🔥"

"Не розумію хайпа Тулума, хоч убийте. Звичайна Мексика, з цінами Мальдів. Не фанат. Але бажаю гарного відпочинку 💐"

"Красуня🔥 🔥 🔥 ви надихаєте своїм прикладом"

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна, полетівши у відпустку з чоловіком, влаштувала з ним перепалку: "подумаєш, сто разів на день..."

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