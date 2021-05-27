У Запорізькій області чоловіка покарають за неналежний догляд за дитиною
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
Про зникнення дитини повідомила її мати.
Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що чоловік разом з маленькою донькою поїхав до свого товариша, з яким почав вживати алкогольні напої. У цей час дитина перебувала без догляду дорослих, голодна та одягнена не по погоді.
Додому чоловік зі своєю 10-річною донькою потрапили тільки під ранок.
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"Поліцейські доставили чоловіка у відділ поліції, де встановили, що він зі своїм знайомим розпивав спиртні напої в громадському місці сусіднього селища Балабине. Дитина стала заручницею батьківського пияцтва і весь цей час перебувала без догляду дорослих, голодна і одягнена не по погоді", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми розповідали, що в Мелітополі правоохоронці відібрали дитину у п'яної жінки.
Жінку та чоловіка з маленькою дитиною на руках помітив поліцейський.
"Візуально було добре видно, що дорослі перебували в стані алкогольного сп'яніння: ледве трималася на ногах, сварилися і поводилися неадекватно", - розповіли в поліції.
Дитину передали соціальним службам, які і вирішуватимуть її подальшу долю.
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