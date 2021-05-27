У Києві зникла безвісти маленька дитина
Як передає Politeka.net, про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook.
9-річного хлопчика востаннє бачили на вулиці Запорожця, 6 у Дніпровському районі.
"Його звуть Андрій, він інвалід, не говорить і не чує", - йдеться в повідомленні.
Був одягнений в сіру кофту, зверху синій жилет, чорні штани, кеди і кепку.
Якщо у вас є якась інформація, звертайтеся до мами за номером телефону 380967498063 (Юлія).
Раніше ми розповідали, що в Чугуївському районі Харкова зник хлопчик.
У поліції повідомили, що дитина зникла, коли гуляла з бабусею. В один момент жінка відволіклася і не помітила, як дитина зникла.
На пошуки малюка вирушили правоохоронці Чугуївського районного управління поліції та батьки хлопчика.
На щастя, дитину знайшли, він опинився на околиці села недалеко від будинку бабусі.
На щастя, дитину знайшли, він опинився на околиці села недалеко від будинку бабусі.
Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.
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