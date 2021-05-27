У Києві зникла безвісти маленька дитина





Як передає Politeka.net , про це повідомив "Київ Оперативний" у Facebook.

9-річного хлопчика востаннє бачили на вулиці Запорожця, 6 у Дніпровському районі.





"Його звуть Андрій, він інвалід, не говорить і не чує", - йдеться в повідомленні.



Був одягнений в сіру кофту, зверху синій жилет, чорні штани, кеди і кепку.

Якщо у вас є якась інформація, звертайтеся до мами за номером телефону 380967498063 (Юлія).