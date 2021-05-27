Популярна українська співачка Надя Дорофєєва відповіла на особисті запитання фанатів

Дуже часто Надя відповідає на особисті питання фанатів, щоб розповісти про себе і заодно поділитися особистою інформацією без інтерв'ю і домислів. За словами фанатів, вони готові питати найрізноманітніші речі.

Наприклад, Надя розповіла про свої тату, про догляд за собою і навіть про те, як і де харчуються. На питання про те, як Надя доглядає за тілом, чи віддала перевагу лазерній епіляції, зірка відповіла:

"Лазерна епіляція-найкраще, що траплялося зі мною. Скрізь, де могла-зробила. А де не бере лазерна епіляція світлого волосся, в хід йдуть бритва і віск» - спокійно підмітила Надя.

Також зірка відзначила місця, де їй подобається харчуватися: "для мене важливо, щоб було ну дуже смачно!».

А ось на питання про те, чи домінувала Надя над чоловіком, вона зазначила ні, хоча і супроводила відповідь фото, де прибила каблуком чоловіка до підлоги. Також дівчина заявила, що все ще не оновлювала тату і її все влаштовує.

Також в новому пості на своєму Instagram співачка підняла важливу тему ставлення людини до свого життя. Вона помітила, що коли мова йде про інших, люди часто поблажливо сприймають красиву картинку в соцмережах, забуваючи про те, що за нею стоїть велика праця або складності.

«Я давно зробила вибір фокусуватися на хорошому, бути позитивною і оточувати себе такими ж людьми. Це не означає, що я просто закриваю очі на всі складнощі і посміхаюся крізь сльози, але це те, що дозволяє мені кайфувати від процесу і бути вдячною за все, що у мене є», - написала співачка.

Нагадаємо, що Дорофєєва в обтягуючих шортах показала, як підготувалася до літа: «Аж не віриться...».

Як повідомляла Politeka, що Дорофєєва покрутила "п'ятою точкою", веселячись на пляжі:"ловіть літній настрій".

Також Politeka писала, що Дорофєєва розговорилася про розрив з Позитивом і життя після "Время и Стекло": "дуже страшно".