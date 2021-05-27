Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого квартал", показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною українською актрисою. Дівчина стала популярною завдяки проектам "Квартал 95" і зараз вже за красунею стежать десятки тисяч українців в соціальних мережах, де Катерина ділитися цікавим контентом.
На новому фото, яке Нікітіна опублікувала в Instagram, красуня позувала в рушник. Дівчина стояла на балконі, повернувшись головою до камери. На тлі можна побачити розкішні види гір.
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Зараз мій ранок виглядає приблизно так:
- залипаю в телефон
- пишу план на день
- застилаю ліжко
- снідати
Але, хотіла б, щоб воно виглядало ось так:
- склянка теплої води
- 15 хв книга
- застелити ліжко
- зарядка / пробіжка
- сніданок
- створення плану на день
Ну начебто ж не складно, але потрібно ж це робити
(Я вірю, що я незабаром до нього прийду)
А Який ваш графік вранці?
Або може хтось як я?
Лінива попа ?",- написала красуня під фото.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Сама в це не вірю, але мій ранок виглядає так як ти плануєш)) пробіжка, зарядка, вода, книга", " робота, спортом і плавання. Ти найкрасивіша і ніжна", "прокинувся, поки закипає чайник одягаюся, кава, Особиста гігієна і на роботу)", "Ля, яка спокушалочка тут", "я точно такий як ти , ледве на роботу встаю".
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