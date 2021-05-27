Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого квартал", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною українською актрисою. Дівчина стала популярною завдяки проектам "Квартал 95" і зараз вже за красунею стежать десятки тисяч українців в соціальних мережах, де Катерина ділитися цікавим контентом.

На новому фото, яке Нікітіна опублікувала в Instagram, красуня позувала в рушник. Дівчина стояла на балконі, повернувшись головою до камери. На тлі можна побачити розкішні види гір.

"Наскільки ви дисципліновані з ранку?

Зараз мій ранок виглядає приблизно так:

- залипаю в телефон

- пишу план на день

- застилаю ліжко

- снідати

Але, хотіла б, щоб воно виглядало ось так:

- склянка теплої води

- 15 хв книга

- застелити ліжко

- зарядка / пробіжка

- сніданок

- створення плану на день

Ну начебто ж не складно, але потрібно ж це робити

(Я вірю, що я незабаром до нього прийду)

А Який ваш графік вранці?

Або може хтось як я?

Лінива попа ?",- написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Сама в це не вірю, але мій ранок виглядає так як ти плануєш)) пробіжка, зарядка, вода, книга", " робота, спортом і плавання. Ти найкрасивіша і ніжна", "прокинувся, поки закипає чайник одягаюся, кава, Особиста гігієна і на роботу)", "Ля, яка спокушалочка тут", "я точно такий як ти , ледве на роботу встаю".

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