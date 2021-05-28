У Черкасах чоловік після переписав всю спадщину на церкву Як передає Politeka.net, про це розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Тепер його дочка має намір через суд скасувати батьківський заповіт.



Успадкувати все майно повинна була вона, але після смерті батька з'ясувала, що перший заповіт на її користь вже не діє. У колишню кімнату свого батька жінка хотіла переселити дочку-школярку, але коли жінка намагалася вступити у спадок — їй вказали на двері. Все майно, включаючи квартиру і гроші її батько переписав на церкву.

"Каже, Я хочу зробити цей заповіт. Я Його запитав про сім'ю. Він зізнався, що з ними в поганих стосунках. Я консультувався з владикою ... І було сказано, що якщо людині зручно, ніщо не має права заборонити людині дати на церкву ", - розповів священик, підкресливши, що спадок отримує не він, а парафія.

Раніше ми розповідали, що на Черкащині літня Українка спробувала покінчити життя самогубством.

Інцидент стався 10 травня. 90-річну жінку, яка перебувала в річці, помітив очевидець.

На місце відразу ж виїхали поліцейські, які дістали 90-річну жінку з річки. Вона була в розпачі, але не мала бажання жити. Пояснити свої дії бабуся не змогла. Тільки сказала, що не хоче жити, бо нікому не потрібна.

Нагадаємо, у Києві судитимуть жінку, яка продала свою дитину китайській парі: "отримала 400 тисяч гривень...".

Як повідомляла Politeka, киянка влаштувала домашні пологи по Skype і поплатилася: що відомо про стан дитини.