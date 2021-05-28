Відома українська співачка Настя Каменських показала, як розважається з улюбленицею, поки Потап в Дубаї
Як пише Politeka.net, Настя Каменських встигла побудувати кар'єру популярної співачки. І хоч спочатку красуню знали по дуету "Потап і Настя", зараз красуня вже будує сольну кар'єру під псевдонімом NK. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, в яких підігріває інтерес до своєї творчості.
Але цього разу Настя вирішила показати свою улюбленицю-собаку на прізвисько Мімі. Настя опублікувала короткий ролик в Тікток, на якому тримала французьку болонку на руках. При цьому Каменських то посміхалася, то грала мовою.
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"Мімі ще той тіктокер", - написала Настя під кадрами.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Так Мімі зірка Тіктока", "Краща", "Привіт, пам'ятаєш, ти була в Соледарі на день шахтаря, сподіваюся, ти ще приїдеш", "чітко вийшло".
Повідомлялося, що популярна українська співачка Настя Каменських показала, як розважається з подругою.
На новому відео в Instagram Настя позувала з пляшкою шампанського, А Анна присіла біля її ніг.
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