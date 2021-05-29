У Києві затримали колишнього футболіста В'ячеслава Шевчука в нетверезому стані

Як передає Politeka.net, кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Porsche екс-гравця клубу "Шахтар" і збірної України В'ячеслава Шевчука зупинили поліцейські ввечері, 28 травня.

У екс-футболіста були ознаки алкогольного сп'яніння, проте тест на алкоголь він проходити відмовився, до того ж обурювався і почав штовхати патрульних.

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Футболіст відмовився і влаштував копам істерику: кричав, брикався і благав дати "пописати". Вже босого екс-захисника збірно патрульні зуміли заштовхати в автомобіль.

Раніше ми повідомляли, що в Києві патрульні зупинили авто, яке влаштувало ДТП.

Як виявилося, за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння опинився футболіст аматорської команди Spectrum Talisman Чукукелу Ебука.

У поліції розповіли, що водій на дорозі поводився дивно і порушував правила ПДР. Потім активісти організації "Варта Голосієво" передали інформацію про нього патрульним.

Нагадаємо, банда злодіїв обчистила киянку на очах у перехожих, відео.

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