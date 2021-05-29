У Києві затримали колишнього футболіста В'ячеслава Шевчука в нетверезому стані

Як передає Politeka.net, кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Porsche екс-гравця клубу "Шахтар" і збірної України В'ячеслава Шевчука зупинили поліцейські ввечері, 28 травня.

У екс-футболіста були ознаки алкогольного сп'яніння, проте тест на алкоголь він проходити відмовився, до того ж обурювався і почав штовхати патрульних.

Футболіст відмовився і влаштував копам істерику: кричав, брикався і благав дати "пописати". Вже босого екс-захисника збірно патрульні зуміли заштовхати в автомобіль.

Раніше ми повідомляли, що в Києві патрульні зупинили авто, яке влаштувало ДТП.