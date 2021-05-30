Нова " Холостячка" Злата Огневич знялася в зухвалій фотосесії, показуючи нову себе

Тільки вчора Злата з'явилася в сміливому образі на пост-шоу "Холостяк«, розповідаючи про свої очікування від проекту "Холостячка", в якому їй належить стати головною героїнею. При цьому співачка підкреслила, що готова зануритися в сезон пристрасті, емоцій переживання і любові, яку давно чекає.

У свою чергу, готується Огневич до проекту не тільки емоційно, але ще і зовні. Заради того, щоб блищати у всій красі, дівчина почала займатися в спортзалі ще активніше, приміряти нові образи і проводити експерименти зі стилем.

При цьому зірка не боїться дивувати аудиторію. Цього разу Злата постала в чорному боді з акуратним піджаком такого ж кольору. Прикраси в похмурих відтінках, довгий високий хвіст і туфлі на шпильці перетворили артистку в зухвалу леді

«Матриця. Як вам образ? Гаряче або дуже гаряче?» - жартівливо пише під кадрами зірка, показуючи стрункі ноги під час зйомки.

Раніше на новому фото Злата відображена в цікавій позі, вона стоїть біля білої стіни і кокетливо позує фотографу. У підписі до публікації Огневич написала: "Будь собою. Будь собою. Будь собою ... звідусіль твердять цю фразу! Та що там говорити, я сама частенько грішила нею. Якщо сприймати її занадто буквально-це помилковий шлях, що веде до ліні. Як душевної, так і фізичної. Зроби себе САМ.

Зрозумій, що подобається: в житті, світовідчутті, виборі професії/шляху, людських відносинах, сексі, їжі і навіть вооооон в тому цікавому хлопцеві, який сидить за столиком, навпаки. Я постійно себе досліджую, веду діалог з alter ego, який схожий на інтерв'ю. Єдина різниця - в цьому інтерв'ю я відповідаю на всі питання".

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