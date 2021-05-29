Пара закоханих з різницею майже в 50 років вже більше року живуть щасливо в шлюбі

Як передає Politeka.net, неймовірну історію 81-річної британки та 36-річного єгиптянина розповіли в сюжеті dailymirror (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Узами шлюбу пара себе зв'язала ще в 2020 році. З тих пір вони живуть в ідилії.

Айріс Джонс познайомилася з Мохаммедом Ахмедом Ібріхамом в Інтернеті. Літня британка стала справжньою зіркою в країні, оскільки на одному з телешоу в фарбах описувала своє інтимне життя з Мохаммедом.

За словами жінки, їхні стосунки трохи відрізняються від звичайних.

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