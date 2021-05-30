Український фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, показала себе на відпочинку і розповіла про травлення
Як пише Politeka.net, Марина кілька років тому розлучилася з іменитим боксером і займається вихованням дітей. Але це не заважає Боржемській любити спорт і допомагати українцям худнути, мотивуючи їх в Instagram.
Цього разу Марина опублікувала фото, на якому позувала в стильному купальнику. Красуня виставила ніжку, демонструючи розкішну засмагу, а в публікації розповіла про травлення:
"Сьогодні Всесвітній день здорового травлення
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Правильна робота шлунка і кишечника – основа основ нашого здоров'я",- написала зірка під фото.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Нікітюк, і написали коментарі:
"Це шикарне свято. Здоров'я перш за все", "спасибі, класний пост", "Вау, виглядаєш так красиво", "не можна бути такою красивою", "Очень ценная информация. Поскольку я часто хожу в рестораны, для меня это актуально. На самом деле, если пить больше воды перед едой и после, меньше жирных соусов и подливы".
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